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O da Hakem oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ında kimi çocuklar Valilik makamına, Belediye Başkanlığı makamına, müdürlük makamlarına oturarak o anlık o makamın sahibi olurken Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ise 10 yaşındaki Eyüp Yılmaz Aktaş’ta orta hakem oldu.

O da Hakem oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ında kimi çocuklar Valilik makamına, Belediye Başkanlığı makamına, müdürlük makamlarına oturarak o anlık o makamın sahibi olurken Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ise 10 yaşındaki Eyüp Yılmaz Aktaş’ta orta hakem oldu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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O da Hakem oldu

Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Bişekspor Divanlı Gençlerbirliği müsabakasında hakemler Uğur Yıldız, Buğra Karaca ve Muhammet Doğru sahaya hakem forması giymiş olan 10 yaşındaki Eyüp Yılmaz Aktaş ile birlikte çıktılar. Müsabakanın başlama düdüğünü çalan minik Eyüp, arkadaşları valilik, belediye başkanlığı makamına oturup bir günlük vali ve başkan olurken, kendisi de bir günlük hakem olma mutluluğunu yaşadı. 

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