O da Hakem oldu

Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Bişekspor Divanlı Gençlerbirliği müsabakasında hakemler Uğur Yıldız, Buğra Karaca ve Muhammet Doğru sahaya hakem forması giymiş olan 10 yaşındaki Eyüp Yılmaz Aktaş ile birlikte çıktılar. Müsabakanın başlama düdüğünü çalan minik Eyüp, arkadaşları valilik, belediye başkanlığı makamına oturup bir günlük vali ve başkan olurken, kendisi de bir günlük hakem olma mutluluğunu yaşadı.