Nurettin Ecevit Yozgatspor' da

Teknik direktör İbrahim Baş’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren kırmızı siyahlı yönetim, ön libero mevkiinde görev yapan 25 yaşındaki Nurettin Ecevit’i renklerine bağladı. Spor Toto Üçüncü Lig ekiplerinden Alibeyköyspor ile anlaşan daha sonra karşılıklı olarak sözleşmeyi feshedip ayrılan genç oyuncu tercihini Yozgatspor’dan yana kullandı. Başarılı futbolcu Nurettin geçen sezon takımı Kars 36 Spor'la ligde 24,Türkiye Kupasında ise 4 maç olmak üzere toplam 28 maça çıkarak 1 kez gol sevinci yaşadı ve takımı Kars 36 Spor'la BAL 3.Grup'ta sezon sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi verdi,Türkiye Kupasında 5.Tur'a kadar yükselmeyi başardı.Takımının kupada elediği TFF 1.Lig takımları Altınordu ve Balıkesirspor maçlarında göz doldurdu.