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Nizamettin Kırıkkale’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un eski oyuncusu Nizamettin Akgül Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile anlaştı.

Nizamettin Kırıkkale’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un eski oyuncusu Nizamettin Akgül Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile anlaştı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Nizamettin Kırıkkale’de

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu transfer döneminin başlaması ile birlikte Bartınspor ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bartınspor’dan ayrıldığını açıklayan Nizamettin Akgül, altyapısında yetiştiği Yozgatspor ile tekrar görüşmelere başlamıştı. Yozgatspor’a gelmesi beklenen genç oyuncu dün Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile el sıkıştı.

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