Nizamettin Kırıkkale’de

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu transfer döneminin başlaması ile birlikte Bartınspor ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bartınspor’dan ayrıldığını açıklayan Nizamettin Akgül, altyapısında yetiştiği Yozgatspor ile tekrar görüşmelere başlamıştı. Yozgatspor’a gelmesi beklenen genç oyuncu dün Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile el sıkıştı.