Nizamettin kaza yaptı

Başarılı oyuncunun yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara numune hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yozgatlı futbolcunun bugün Yozgat’ta olması bekleniyor. Otomobili kullanan akrabasının ise hayatını kaybettiği bildirildi.

