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Nizamettin kaza yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Gurup takımlarından Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Nizamettin Akgül, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi yakınlarında geçirdiği tranfik kazasında yaralandı.  

Nizamettin kaza yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Gurup takımlarından Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Nizamettin Akgül, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi yakınlarında geçirdiği tranfik kazasında yaralandı.  

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Nizamettin kaza yaptı

Başarılı oyuncunun yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara numune hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yozgatlı futbolcunun bugün Yozgat’ta olması bekleniyor. Otomobili kullanan akrabasının ise hayatını kaybettiği bildirildi.
 

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