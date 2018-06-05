Nizamettin Bartın’da

Yozgatspor’un alt yapısından yetişen 21 yaşındaki genç oyuncu, dört sezon giydiği Yozgatspor formasına bu sezon veda eden isimler arasına girdi. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile bir çok kulübün transfer listesine gider genç oyuncu, Bartınspor ile yaptığı görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak kendisini Bartınsporlu yapan sözleşmeye imzasını attı.