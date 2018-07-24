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Nizamettin ayrıldı

Nizamettin takımıyla yolları ayırdı.

Nizamettin ayrıldı

Nizamettin takımıyla yolları ayırdı.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Nizamettin ayrıldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un alt yapısından yetişen ve son üç sezonda kırmızı siyahlı ekipte gösterdiği başarılı performans sonrasında bir çok kulübün transfer listesindeki yerini alan Nizamettin Akgül, geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladı Bartınspor’dan ayrıldığını açıkladı. Son 4 sezondur Yozgatspor forması giyen genç oyuncu geçen sezon takımıyla 22 maçta 7 golle başarılı bir performans göstermişti.

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