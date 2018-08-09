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Nijeryalı beklemede

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor ile birlikte antrenmanlara çıkan Nijeryalı oyuncu Iria Fidelis’in durumu Nevşehir kampında netlik kazanacak.

Nijeryalı beklemede

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor ile birlikte antrenmanlara çıkan Nijeryalı oyuncu Iria Fidelis’in durumu Nevşehir kampında netlik kazanacak.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Nijeryalı beklemede

Yozgat kampında gösterdiği performans ile beğeni toplayan ve büyük ihtimalle kadroya katılacak olan Nijeryalı oyuncu Yozgatspor forması ile şampiyonluk yaşamak istiyor.  Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Iria Fidelis’in geçen sene ilk defa Hopaspor’da Nijerya’dan getirip oynattıklarını söyledi. Türkiye’de ilk defa oynadığını dile getiren Baş, ‘’Iria Fidelis iyi ve kaliteli bir oyuncu. Takımımıza kattık, antrenmanlara çıkıyor. Transferi büyük ihtimalle olacak ancak, bize uyum sürecine bakıyoruz. Transferinde kontenjan durumu söz konusu olduğu için bütün planlamayı her mevkiiye dengeli gerçekleştirmek için çok fazla acele etmek istemiyoruz. Yabancı oyuncuda ikinci yabancı oyuncu statüsünü değerlendirdiğimiz için olası bir yabancı oyuncu durumu olur mu ne gelişir şuanda bilemediğimiz için şuanda bir şey yapmıyoruz ancak Iria Fidelis bildiğimiz bir oyuncu olduğu için de elimizde tutuyoruz’’ dedi. 

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