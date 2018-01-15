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Nevşehir’e Aksaray çelmesi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor Nevşehir’de karşı karşıya geldi.

Nevşehir’e Aksaray çelmesi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor Nevşehir’de karşı karşıya geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Nevşehir’e Aksaray çelmesi

İlk yarısı Nevşehirspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan müsabakada Aksaray Belediyespor ikinci yarıda bulduğu golle müsabakayı 1-1 tamamladı. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Nevşehirspor, 44’üncü dakikada Hüseyin’in penaltı golü ile Aksaray Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Aksaray Belediyespor 55’inci dakikada bulduğu golle skoru 1-1&e taşıdı. Bu dakikadan sonra iki takımında gol çabaları sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 berabere tamamlanırken Nevşehirspor zirve yolunda büyük yara aldı.

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