Nevşehir’e Aksaray çelmesi

İlk yarısı Nevşehirspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan müsabakada Aksaray Belediyespor ikinci yarıda bulduğu golle müsabakayı 1-1 tamamladı. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Nevşehirspor, 44’üncü dakikada Hüseyin’in penaltı golü ile Aksaray Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Aksaray Belediyespor 55’inci dakikada bulduğu golle skoru 1-1&e taşıdı. Bu dakikadan sonra iki takımında gol çabaları sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 berabere tamamlanırken Nevşehirspor zirve yolunda büyük yara aldı.