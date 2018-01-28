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Nevşehir tamamlayamadı

Nevşehir tamamlayamadı

28 Ocak 2018 Pazar 07:00
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Nevşehir tamamlayamadı

Yozgat Bozokspor ile Konya Selçuklu Belediyespor arasında oynanan kritik maçın hakemleri, hava muhalefeti nedeniyle değişti. Mersin Bölgesinden M. Emin Oruç ve Berkant Dönmez ikilisi Yozgat’a gelemedi.
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sivas Bölgesinden Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz hakem ikilisi yönetti. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesi oldukça çekişmeli ve atmosferi yüksek geçti.
Konuk takım Konya Selçuklu Belediyespor, müsabakaya hızlı başladı. İlk dakikalarda agresif savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışan Mavi Beyazlılar 5’inci dakikayı 3-0 önde tamamladı. Konuk ekip oyun etkinliğini sürdürürken temsilcimiz ataklardan boş döndü.
10’uncu dakika konuk takımın 5-2 üstünlüğü ile geçilirken, 15’inci dakika 4-7, 20’inci dakika 7-9 ile tamamlandı. Yozgat Bozokspor, bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koymaya başladı. 25’inci dakika 10-12 ile geçilirken karşılaşmanın ilk yarısı Yozgat Bozokspor’un 14-13 üstünlüğü ile tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısı da oldukça çekişmeli geçti. 35’inci dakika 16-15, 40’ınca dakika 19-18 kırmızı siyahlı ekibimizin üstünlüğü ile geçildi. 45’inci dakikada konuk takım oyuna ağırlığını koyarak 20-21 öne geçerken, 50’inci dakika 23-25 ile Konya Selçuklu skor üstünlüğünü yakaladı.
Karşılaşmanın 55’inci dakikası konuk takım lehine 25-26 ile tamamlanırken son 5 dakika oldukça heyecanlı geçti. Temsilcimiz agresif savunması ile konuk takıma gol izni vermezken hızlı hücumlarla skor üstünlüğünü eline geçirdi. Karşılaşmanın son pozisyonunda kaleci Akın yaptığı kurtarışla maça damga vurdu. Karşılaşma Yozgat Bozokspor’un 28-27 üstünlüğü ile tamamlandı. Yozgat Bozokspor’da

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