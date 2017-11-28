-Nevşehir maç fazlası ile

Lider Yozgatspor, deplasmanda Aksaray Belediyespor’a 3-1 yenilerek, koltuğunu maç fazlası bulunan, konuk ettiği Talasgücü Belediyespor’u 1-0 yenen Nevşehirspor’a bıraktı. Adana Büyükşehir, Arsuz Karaağaçspor’u 2-1, Ceyhanspor, Azatlıspor’u 8-0 yendi. Kilis Belediyespor-Kürkçüler Amatörspor ile Belen Belediyespor da Kadirli Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Takım O G B M A Y Av. P

Nevşehirspor 10 8 1 1 20 4 16 25

Aksaray Belediye 9 8 0 1 16 3 13 24

Yozgatspor 9 7 1 1 27 6 21 22

Adana BŞ Belediye 10 5 3 2 16 10 6 18

Ceyhanspor 9 3 3 3 20 10 10 12

Talasgücü Belediye 9 3 3 3 14 6 8 12

Kayseri Şekerspor 9 3 3 3 14 8 6 12

Kadirli Demirspor 10 3 3 4 12 13 -1 12

Arsuz Karaağaç 9 3 2 4 6 8 -2 11

Kürkçüler Amatör 9 2 2 5 12 16 -4 8

Kilis Belediyespor 9 1 3 5 6 16 -10 6

Belen Belediyespor 9 0 4 5 2 13 -11 4

Azatlıspor 9 0 0 9 3 55 -52 0