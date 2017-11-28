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-Nevşehir maç fazlası ile

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta zirvede yer alan 3 takım arasındaki amansız mücadele devam ediyor.

-Nevşehir maç fazlası ile

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta zirvede yer alan 3 takım arasındaki amansız mücadele devam ediyor.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
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-Nevşehir maç fazlası ile

Lider Yozgatspor, deplasmanda Aksaray Belediyespor’a 3-1 yenilerek, koltuğunu maç fazlası bulunan, konuk ettiği Talasgücü Belediyespor’u 1-0 yenen Nevşehirspor’a bıraktı. Adana Büyükşehir, Arsuz Karaağaçspor’u 2-1, Ceyhanspor, Azatlıspor’u 8-0 yendi. Kilis Belediyespor-Kürkçüler Amatörspor ile Belen Belediyespor da Kadirli Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Nevşehirspor               10        8          1          1          20        4          16        25

Aksaray Belediye       9          8          0          1          16        3          13        24

Yozgatspor                 9          7          1          1          27        6          21        22

Adana BŞ Belediye   10        5          3          2          16        10        6          18

Ceyhanspor                 9          3          3          3          20        10        10        12

Talasgücü Belediye    9          3          3          3          14        6          8          12

Kayseri Şekerspor      9          3          3          3          14        8          6          12

Kadirli Demirspor      10        3          3          4          12        13        -1         12

Arsuz Karaağaç          9          3          2          4          6          8          -2         11

Kürkçüler Amatör      9          2          2          5          12        16        -4         8

Kilis Belediyespor      9          1          3          5          6          16        -10       6

Belen Belediyespor    9          0          4          5          2          13        -11       4

Azatlıspor                   9          0          0          9          3          55        -52       0

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