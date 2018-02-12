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Nevşehir Koltuğunu korudu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta lider Nevşehirspor, Kadirli Demirspor’u 6-0 yenerek liderlik koltuğunu korudu.

Nevşehir Koltuğunu korudu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta lider Nevşehirspor, Kadirli Demirspor’u 6-0 yenerek liderlik koltuğunu korudu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Nevşehir Koltuğunu korudu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup 16’ncı hafta müsabakaları oynanan 6 karşılaşma ile devam edildi. Lider Nevşehirspor, Osmaniye temsilcisi Kadirli Demirspor’u konuk etti. Rakibini farklı yenen Nevşehir, liderlik koltuğunda kaldı. Yakın takipçisi Aksaray Belediyespor, Kilis Belediyespor’u konuk etti ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak yakın takibin sürdürdü. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip olan Yozgatspor, Arsuz Karaağaçspor deplasmanında üç puanı 1-0’lık sokorla aldı. Kayseri Şekerspor, Adana deplasmanında Büyükşehir Belediyespor’a 2-0 yenilerek, puan cetvelinde alt sıralara doğru inişe geçti. Talasgücü Belediyespor, Kürkçüler Amatörspor’u 2-1 yenerek, puan cetvelinde 5’inci sıraya yükseldi. Ceyhanspor, Belen Belediyespor ile karşılaştı. Maçı 12-0 kazanan Ceyhan puan cetvelinde 4’üncü sıraya yükseldi.

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Nevşehirspor              17        14        2          1          46        6          40        44

Aksaray Belediye       16        14        1          1          35        4          31        43

Yozgatspor                 16        13        2          1          48        14        34        41

Adana BŞ Belediye   17        8          4          5          27        19        8          28

Talasgücü Belediye    17        7          4          6          29        12        17        25

Kayseri Şekerspor      17        7          4          6          26        18        8          25

Ceyhanspor                16        7          3          6          37        16        21        24

Kürkçüler Amatör      16        6          2          8          28        26        2          20

Arsuz Karaağaç          17        4          4          9          17        18        -1         16

Kilis Belediyespor      17        4          4          9          25        27        -2         16

Kadirli Demirspor      17        4          4          9          19        28        -9         16

Belen Belediyespor    17        1          4          12        4          65        -61       7

Azatlıspor                   16        0          0          16        6          94        -88       0

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