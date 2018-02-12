Nevşehir Koltuğunu korudu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup 16’ncı hafta müsabakaları oynanan 6 karşılaşma ile devam edildi. Lider Nevşehirspor, Osmaniye temsilcisi Kadirli Demirspor’u konuk etti. Rakibini farklı yenen Nevşehir, liderlik koltuğunda kaldı. Yakın takipçisi Aksaray Belediyespor, Kilis Belediyespor’u konuk etti ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak yakın takibin sürdürdü. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip olan Yozgatspor, Arsuz Karaağaçspor deplasmanında üç puanı 1-0’lık sokorla aldı. Kayseri Şekerspor, Adana deplasmanında Büyükşehir Belediyespor’a 2-0 yenilerek, puan cetvelinde alt sıralara doğru inişe geçti. Talasgücü Belediyespor, Kürkçüler Amatörspor’u 2-1 yenerek, puan cetvelinde 5’inci sıraya yükseldi. Ceyhanspor, Belen Belediyespor ile karşılaştı. Maçı 12-0 kazanan Ceyhan puan cetvelinde 4’üncü sıraya yükseldi.

Takım O G B M A Y Av. P

Nevşehirspor 17 14 2 1 46 6 40 44

Aksaray Belediye 16 14 1 1 35 4 31 43

Yozgatspor 16 13 2 1 48 14 34 41

Adana BŞ Belediye 17 8 4 5 27 19 8 28

Talasgücü Belediye 17 7 4 6 29 12 17 25

Kayseri Şekerspor 17 7 4 6 26 18 8 25

Ceyhanspor 16 7 3 6 37 16 21 24

Kürkçüler Amatör 16 6 2 8 28 26 2 20

Arsuz Karaağaç 17 4 4 9 17 18 -1 16

Kilis Belediyespor 17 4 4 9 25 27 -2 16

Kadirli Demirspor 17 4 4 9 19 28 -9 16

Belen Belediyespor 17 1 4 12 4 65 -61 7

Azatlıspor 16 0 0 16 6 94 -88 0