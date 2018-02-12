Nevşehir Koltuğunu korudu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup 16’ncı hafta müsabakaları oynanan 6 karşılaşma ile devam edildi. Lider Nevşehirspor, Osmaniye temsilcisi Kadirli Demirspor’u konuk etti. Rakibini farklı yenen Nevşehir, liderlik koltuğunda kaldı. Yakın takipçisi Aksaray Belediyespor, Kilis Belediyespor’u konuk etti ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak yakın takibin sürdürdü. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip olan Yozgatspor, Arsuz Karaağaçspor deplasmanında üç puanı 1-0’lık sokorla aldı. Kayseri Şekerspor, Adana deplasmanında Büyükşehir Belediyespor’a 2-0 yenilerek, puan cetvelinde alt sıralara doğru inişe geçti. Talasgücü Belediyespor, Kürkçüler Amatörspor’u 2-1 yenerek, puan cetvelinde 5’inci sıraya yükseldi. Ceyhanspor, Belen Belediyespor ile karşılaştı. Maçı 12-0 kazanan Ceyhan puan cetvelinde 4’üncü sıraya yükseldi.
Takım O G B M A Y Av. P
Nevşehirspor 17 14 2 1 46 6 40 44
Aksaray Belediye 16 14 1 1 35 4 31 43
Yozgatspor 16 13 2 1 48 14 34 41
Adana BŞ Belediye 17 8 4 5 27 19 8 28
Talasgücü Belediye 17 7 4 6 29 12 17 25
Kayseri Şekerspor 17 7 4 6 26 18 8 25
Ceyhanspor 16 7 3 6 37 16 21 24
Kürkçüler Amatör 16 6 2 8 28 26 2 20
Arsuz Karaağaç 17 4 4 9 17 18 -1 16
Kilis Belediyespor 17 4 4 9 25 27 -2 16
Kadirli Demirspor 17 4 4 9 19 28 -9 16
Belen Belediyespor 17 1 4 12 4 65 -61 7
Azatlıspor 16 0 0 16 6 94 -88 0
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