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Nevşehir hazırlıkları başladı

KONUK ettiği Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyesi takımı ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk iddiasında ciddi bir yara alan Yozgatspor, lider Nevşehirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevşehir hazırlıkları başladı

KONUK ettiği Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyesi takımı ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk iddiasında ciddi bir yara alan Yozgatspor, lider Nevşehirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Nevşehir hazırlıkları başladı

Kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, maç sonrasında bir günlük izin kullandı. Dün kulüp tesislerinde biraraya gelen futbolcularla teknik heyet toplantı yaptı. Teknik direktör Aydın Yavuz, oynadıkları maçın genel değerlendirmesini yaptı, Nevşehirspor ile oynayacakları maçın önemine değindi. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaçırdıklarını hatırlatan Yavuz, 'Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız maç fazlası ile lider Nevşehirspor'u yenmemiz durumunda, şampiyonluk yarışında yeniden bir avantaj yakalayabiliriz. Bunun için herkesin çok dikkatli olması gerekir. Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Kazanacağız. Kazanmak için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Gücümüzü 90 dakika sahaya yansıtıp, kayıp puanları telafi edeceğiz' dedi.

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