-Nevşehir geriledi

Aksaray Belediyespor, deplasmanda Azatlıspor’u 10-0 yenerek liderlik koltuğuna otururken, Yozgatspor da, konuk ettiği Kilis Belediyespor’u 3-2 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Kürkçüler Amatörspor, Belen Belediyespor’u 2 – 0 yendi. Arsuz Karaağaçspor, Ceyhanspor’a 2-1, Kadirli Demirspor da, Kayseri Şekerspor’a aynı skorla 2-1 yenildi. Talasgücü Belediyespor ile Adana Büyükşehir Belediyespor 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

Takım O G B M A Y Av. P

Aksaray Belediye 10 9 0 1 26 3 23 27

Yozgatspor 10 8 1 1 30 8 22 25

Nevşehirspor 10 8 1 1 20 4 16 25

Adana BŞ Belediye 11 5 4 2 17 11 6 19

Ceyhanspor 10 4 3 3 22 11 11 15

Kayseri Şekerspor 10 4 3 3 16 9 7 15

Talasgücü Belediye 10 3 4 3 15 7 8 13

Kadirli Demirspor 11 3 3 5 13 15 -2 12

Kürkçüler Amatör 10 3 2 5 14 16 -2 11

Arsuz Karaağaç 10 3 2 5 7 10 -3 11

Kilis Belediyespor 10 1 3 6 8 19 -11 6

Belen Belediyespor 10 0 4 6 2 15 -13 4

Azatlıspor 10 0 0 10 3 65 -62 0