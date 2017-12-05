Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105215
ALTIN
159.049
DOLAR
3.8803
STERLİN
5.2182
EURO
4.5978

-Nevşehir geriledi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta maç fazlası ile liderlik koltuğunda oturan Nevşehirspor, haftayı bay geçince üçüncü sıraya geriledi.

-Nevşehir geriledi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta maç fazlası ile liderlik koltuğunda oturan Nevşehirspor, haftayı bay geçince üçüncü sıraya geriledi.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
1 Okunma
-Nevşehir geriledi

Aksaray Belediyespor, deplasmanda Azatlıspor’u 10-0 yenerek liderlik koltuğuna otururken, Yozgatspor da, konuk ettiği Kilis Belediyespor’u 3-2 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Kürkçüler Amatörspor, Belen Belediyespor’u 2 – 0 yendi. Arsuz Karaağaçspor, Ceyhanspor’a 2-1, Kadirli Demirspor da, Kayseri Şekerspor’a aynı skorla 2-1 yenildi. Talasgücü Belediyespor ile Adana Büyükşehir Belediyespor 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

 Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Aksaray Belediye       10        9          0          1          26        3          23        27

Yozgatspor                 10        8          1          1          30        8          22        25

Nevşehirspor              10        8          1          1          20        4          16        25

Adana BŞ Belediye   11        5          4          2          17        11        6          19

Ceyhanspor                 10        4          3          3          22        11        11        15

Kayseri Şekerspor      10        4          3          3          16        9          7          15

Talasgücü Belediye    10        3          4          3          15        7          8          13

Kadirli Demirspor      11        3          3          5          13        15        -2         12

Kürkçüler Amatör      10        3          2          5          14        16        -2         11

Arsuz Karaağaç          10        3          2          5          7          10        -3         11

Kilis Belediyespor      10        1          3          6          8          19        -11       6

Belen Belediyespor    10        0          4          6          2          15        -13       4

Azatlıspor                   10        0          0          10        3          65        -62       0

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Spor tesisi açıldı
-Spor tesisi açıldı
-Ligin altı da üstü de karıştı
-Ligin altı da üstü de karıştı
-Zirve iki takımın
-Zirve iki takımın
-Sorgun Belediyespor koltuğu kaptı
-Sorgun Belediyespor koltuğu kaptı
-Kamp programı belli oldu
-Kamp programı belli oldu
-GEREKEN YAPILIYOR!
-GEREKEN YAPILIYOR!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim