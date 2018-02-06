Kırmızı siyahlı ekibin takım kaptanı Ziya İstek, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dışarıdan bakıldığında galip gelmelerine rağmen görünen tablonun hiç birini memnun etmediğini vurguladı. İstek, ‘’Maçta takım arkadaşlarım ve şahsım bazı şeyleri çok net görme fırsatı bulduk. Yönetimimiz haftalar öncesinde her maçın final niteliğinde geçeceğini, hiçbir takımın hafife alınmaması gerektiği konusunda hatırlatmalar yapmıştı. Bu konunun ehemmiyetini ve bundan sonraki maçların önemini takım arkadaşlarım ve şahsım çok net gördük. Bir anlık konsantrasyon bozukluğunun dönüşü olmayan kazalara sebep vereceğine hep birlikte şahit olduk. Ve ikinci yarı maçı lehimizde sonuçlandırarak, şampiyonluk yarışında yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğimizi gösterdik’’ dedi.

Kaptan Ziya, bu durumu kullanmak isteyenlere karşı herkesin tek yürek olması, Yozgatspor’u dün olduğu gibi bugünde en iyi şekilde temsil etmesi, en büyük vazifeleri olacağının altını çizdi. Kaptan Ziya, ‘’Rakiplerimizin ekmeğine yağ sürmek ve onlara erken sevinç yaşatmak bize yakışmaz. Takımım ve yönetimim bu zamana kadar ve bundan sonrada Yozgat ve Yozgatspor için elinden geleni yaptı, yapmaya da devam edecek. Bu süreci geçerken herkesi özverili ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu zorlu virajı atlatıp sezon sonunda Şampiyon olacağız’’ diye konuştu.