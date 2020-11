NEŞTER VURULMALI!

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un kulüp başkanlığına aday olduğunu duyuran İş İnsanı Hakan Hamza Şöhret, yaptığı basın açıklaması ile başkan olması durumundaki hedeflerini anlattı. Genç yaşlarda Yozgatspor’da top koşturduğunu, yıllarca Yozgatspor’u takip edip destek sağladığını söyleyen Şöhret, takımın hem oyuncusu hem taraftarı, hem de yönetiminde bulunduğu ifade etti. Genç yaşlarda sporla Yozgat’ta tanışmış olmasına rağmen Yozgat’ta spor hayatını ileriye taşıyamadığın dile getiren Şöhret, yolunun gurbete düştüğünü ancak Yozgat’la ne de Yozgatspor’la alakasının asla kesilmediğini vurguladı.

HEDEFLERİMİZİ

PROJELENDİRDİK

Yozgatspor’u yönetmeye, ilk etapta beş yıllığına talip olduğunu altını çizen Şöhret, Yozgatspor’u kurumsallaştırmanın ötesinde, beş yılın sonunda futbol takımımızı PTT 1’inci Ligine yükseltmeyi hedeflediğini hatta vaad ettiğini belirtti. Yozgatspor’u bir taşra takımından çıkarıp profesyonel bir kulüp haline getirmek için üç yıldır üzerinde çalıştıkları hedeflerin tamamını projelendirdiklerine de vurgu yapan Şöhret, ‘’Sadece futbol değil, bir çok alanda milli sporcularımızla farklı branşlarda çalışmak üzere bir kompleks inşa etmeyi düşünüyoruz. Yozgatspor çatısı altında en az beş farklı spor branşında Türk sporunda ve Milli Takımlarına başarılı olacak gençler yetiştirmek istiyoruz. Onlara, kimlik ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak spor imkanı sunmak, spor sayesinde fiziksel gelişimleri takip etmek, ufku ve vizyonu geniş, hayalleri zengin, ahlaklı ve çalışkan bir nesil yetiştirmek demektir. Bu anlamda Yozgatspor’un bacasız bir fabrika gibi yönetilmesini sağlayarak şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. Gerek Ankara’da ilgili mercilerle, bazı vekillerimizle, Yozgat’ın ileri gelen büyükleriyle istişarelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Maddi ve manevi imkanlarımız hazır. Sonuç itibariyle, hedeflerimize adım adım yürürken, Yozgatspor can çekişen değil, kendi ayakları üzerinde duran saygın ve profesyonel bir kulüp olacaktır. Kendini her anlamda geliştirecek imkanlara kavuşacaktır’’ dedi.

SAĞ DUYU ÇAĞRISI YAPTI

İş İnsan Şöhret, ‘’Son olarak, her ne olursa olsun, tüm Yozgatlıları ve Yozgatspor taraftarını sağduyuya davet etmek istiyorum. Endişelenmekte haklıyız ancak telaşa mahal verilmemeli. Bu süreçte her tür taşkınlıktan kaçınmalı ve takımımızın moralini yüksek tutmalıyız. Biz, elimizi taşın altına koyarak bu süreci tersine çevirmeye talip olduk. Yozgatspor’un başarılı olması için Yozgat ve 13 ilçemiz, birlikte Yozgatspor’u bu çıkmazdan kurtarmamız gerekiyor. Gün herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği bir gün. Yozgat için tüm çabamız. Yozgat’ın geleceği için. Yarının büyükleri çocuk ve gençlerimiz için. Yozgatsporlu olmak, bir kimliktir aynı zamanda, Yozgatlı olmakla eşdeğer’’ diye konuştu.