Neşeli’den moral ziyareti

Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirilen kondisyon antrenmanını izleyen Neşeli, sporculara moral verirken özverili çalışmalarından dolayı da tebrik etti. Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının, taktire şayan mücadelesinden dolayı bütün sporcular ile gurur duyduğunu dile getiren Neşeli, ‘’Sporcularımızın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Yozgat’ı ve bizleri birinci lige çıkarak gururlandırdılar. Her şeye rağmen Birinci Lig’de de ellerinden gelen mücadelenin en iyisini vermeye gayret gösteriyorlar. Ben sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise antrenmanlarına katılan Yozgat Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’nin takıma moral verdiğini ifade etti. Neşeli’nin antrenmanlarını izlemelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Atmaca, ‘’Her zaman yanımızda olan ve bize destek veren İl Müdürümüz Abdullah Neşeli’ye teşekkür ediyoruz. Elinden geldiği kadar imkanlar ölücüsünde takımımıza destek veriyor. Bugünkü antrenmanımıza da katılarak bize moral kaynağı oldu. Takım olarak müdürümüz Abdullah Neşeli’y sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ diye konuştu.