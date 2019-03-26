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Neşeli tebrik etti

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubu’nda ligin son haftasında Çarşamba Bedensel Engelliler takımını yenerek Play-Off oynamaya hak kazanan Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübünü Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli tebrik etti.

Neşeli tebrik etti

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubu’nda ligin son haftasında Çarşamba Bedensel Engelliler takımını yenerek Play-Off oynamaya hak kazanan Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübünü Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli tebrik etti.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Neşeli tebrik etti

Neşeli kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü’nün Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı Play-Off’a yükselme maçı izlemeye değerdi. 52-45'lik skor bizleri çok mutlu etti. Oyuncular inanın çok yüksek performans sergilediler. Aynı zamanda Sorgun Ertuğrul Gazi İlkokulu 2B sınıfı öğretmen ve öğrencilerini maçtaki tezahürat ve harçlıklarını biriktirerek aldıkları tekerlekli sandalyeleri Sorgun Umut Engelliler Basketbol Takımı oyuncularına hediye etmeleri nedeniyle de tebrik ediyorum. Çocuklar yürekleriniz ufak olsa da yaptıklarınız çok büyük. Tekrar Zeynep hanım nezdinde tüm oyuncuları tebrik ediyor Play-Off müsabakalarında üstün başarılar diliyorum’’ dedi
ALTINKUYU’DAN TEŞEKKÜR
Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ise kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Altınkuyu, ‘’Transfer sporcularımın konaklamalarını sağlayan İl Özel İdare Müdürlerime, Tesis Müdürlerine ve çalışanlarına Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Rıza Kayaalp Spor Salonu görevlilerine, sporcularımız bıkmadan her hafta Sorgun’dan antrenmana getiren Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü şoförü Buğra Salman ve deplasman kaptanımız Ahmet Çapanoğluna Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a. Bizi her zaman destekleyen Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürümüz Abdullah Neşeli’ye ve Sayın Valimiz Kadir Çakır’a sonsuz teşekkürler’’ diye konuştu.
 

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