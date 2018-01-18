Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116593
ALTIN
162.981
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2836
EURO
4.6601

Neşeli antrenman

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un dün yapılan antrenmanı neşeli geçti.

Neşeli antrenman

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un dün yapılan antrenmanı neşeli geçti.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
3 Okunma
Neşeli antrenman

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde düz koşu yaparak antrenmana başlayan kırmızı siyahlı oyuncular, daha sonra teknik ve taktik çalışması yapıtı.
Oldukça neşeli gözüken Yozgatsporlu oyuncular antrenman fotoğraflarını çeken İleri Gazetesi muhabirine de poz vermeyi ihmal etmediler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Futsal devam ediyor
Futsal devam ediyor
Takımın yarısı izinli
Takımın yarısı izinli
Engelliler izinde
Engelliler izinde
Şanssızdık
Şanssızdık
Yozgatspor yarın Adana yolcusu
Yozgatspor yarın Adana yolcusu
Antrenman sonrası tatlı
Antrenman sonrası tatlı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim