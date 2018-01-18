Neşeli antrenman

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde düz koşu yaparak antrenmana başlayan kırmızı siyahlı oyuncular, daha sonra teknik ve taktik çalışması yapıtı.
Oldukça neşeli gözüken Yozgatsporlu oyuncular antrenman fotoğraflarını çeken İleri Gazetesi muhabirine de poz vermeyi ihmal etmediler.
18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde düz koşu yaparak antrenmana başlayan kırmızı siyahlı oyuncular, daha sonra teknik ve taktik çalışması yapıtı.
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