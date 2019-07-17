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NELER OLUYOR!

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele vermeye hazırlanan Yozgatspor üzerinden kişisel kinleriyle hesap görmek isteyenlerin, son 48 saatlik süre içerisinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Yozgatspor Başkanı Kazım arasında bir gerginlik yaşatıp, her iki tarafa destek veren kesimleri karşı karşıya getirmeye yönelik başlattığı operasyon Valilikten döndü. 

NELER OLUYOR!

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele vermeye hazırlanan Yozgatspor üzerinden kişisel kinleriyle hesap görmek isteyenlerin, son 48 saatlik süre içerisinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Yozgatspor Başkanı Kazım arasında bir gerginlik yaşatıp, her iki tarafa destek veren kesimleri karşı karşıya getirmeye yönelik başlattığı operasyon Valilikten döndü. 

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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NELER OLUYOR!

-TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele vermeye hazırlanan Yozgatspor üzerinden kişisel kinleriyle hesap görmek isteyenler, son 48 saatlik süre içerisinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Yozgatspor Başkanı Kazım arasında bir gerginlik yaşatıp, her iki tarafa destek veren kesimleri karşı karşıya getirmeye yönelik başlattığı operasyon Valilikten döndü.

  • Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, geçtiğimiz hafta sonunda Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelerek, kulüp tesislerinin kullanımı konusunda mutabakata vardığını, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısı ile ilan etti.

Varılan mutabakat, deyim yerinde ise ‘bulanık suda balık avlayıp, bireysel menfaat peşinde koşanları’ rahatsız etti.
Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın vereceği destekten dolayı Belediye Başkanı Celal Köse’ye ‘teşekkür’ etmesinin ardından devreye giren şer odakları, sahte sosyal medya hesapları üzerinden ortalığı germeye çalıştı. Bunda da büyük oranda başarılı oldu.
İddialara göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekibin yönetiminin, transferini yaptığı futbolcuları kulüp binasına yerleştirdiği futbolcuları, belediye tarafından tesislerde görevlendirilen görevlinin ‘başkanın talimatı’ diyerek, dışarıya çıkarttığı, kapıları kitleyip, kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Başka birileri ise bu durumu, fırsata çevirip, her iki isme yakın çevreleri harekete geçirmeye yönelik paylaşımlarda bulunmaya başladı. Sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar sonucunda gerginlik doruğa tırmandı. 
KULÜBE YENİ TESİS
Yozgat Valisi Kadir Çakır, bunun üzerine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırladı.
Yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, Yozgatspor adına yeni bir tesis binasının belediye ve valilik ile sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile yaptırılması kararı çıktı.
Kazım Arslan’ın kulüp başkanlığı görevine devam etmesi, mevcut tesislerin de yeni tesisler yapılıncaya kadar kullanılmasının uygun bulunduğu ifade edildi. 
 

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