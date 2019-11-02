Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3877
EURO
6.3682

NEFESLER TUTULDU

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Tuzkaya ile Yerköyspor bugün karşı karşıya gelecek.

NEFESLER TUTULDU

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Tuzkaya ile Yerköyspor bugün karşı karşıya gelecek.

02 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
NEFESLER TUTULDU

Geçtiğimiz hafta konukettiği Boğazlıyan Şekerspor'u yenerek, liderlik koltuğunu devralan Yerköyspor, bugün averajla ikinci sırada bulunan Tuzkaya takımı ile karşılaşacak. 9 Puana sahip Yerköyspor ile 7 uana sahip Tuzkaya arasındaki mücadele bugün saat 13.00'da Bozok Stadı Dış Sahasında başlayacak. Her iki takımda sahadan galibiyetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor. 7 puanla puan cetvelinin 3'üncü sırasında yer alan Divanlı Gençlerbirliği ise, 6 puanla dördüncü sırada yer alan Boğazlıyan Şekerspor ise, bugün saat 13.00'da Boğazlıyan'da karşılaşacak. Haftanın en önemli iki karşılaşmasında alınacak sonuçlar puan cetvelindeki sıralamayı belli edecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar, Van Hentbol ile karşılaşacak
Kızlar, Van Hentbol ile karşılaşacak
Hedef grup birinciliği
Hedef grup birinciliği
Çekerek galibiyet peşinde
Çekerek galibiyet peşinde
Kızlar Van’a bileniyor
Kızlar Van’a bileniyor
Sorgun taktik çalıştı
Sorgun taktik çalıştı
Voleybolcular üzgün
Voleybolcular üzgün
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim