NEFESLER TUTULDU

Geçtiğimiz hafta konukettiği Boğazlıyan Şekerspor'u yenerek, liderlik koltuğunu devralan Yerköyspor, bugün averajla ikinci sırada bulunan Tuzkaya takımı ile karşılaşacak. 9 Puana sahip Yerköyspor ile 7 uana sahip Tuzkaya arasındaki mücadele bugün saat 13.00'da Bozok Stadı Dış Sahasında başlayacak. Her iki takımda sahadan galibiyetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor. 7 puanla puan cetvelinin 3'üncü sırasında yer alan Divanlı Gençlerbirliği ise, 6 puanla dördüncü sırada yer alan Boğazlıyan Şekerspor ise, bugün saat 13.00'da Boğazlıyan'da karşılaşacak. Haftanın en önemli iki karşılaşmasında alınacak sonuçlar puan cetvelindeki sıralamayı belli edecek.