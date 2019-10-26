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NEFESLER TUTULDU!

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda ilk derbi Yerköy’de oynanacak.

NEFESLER TUTULDU!

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda ilk derbi Yerköy’de oynanacak.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
NEFESLER TUTULDU!

B grubunda namağlup zirveyi paylaşan Boğazlıyan Şekerspor ile Yerköyspor yarın saat 13.00’da Yerköy ilçe stadında puan mücadelesi verecek. Aynı puana sahip iki takımın derbi müsabakasında kazanan takımın liderlik için önemli bir avantaj yakalayacağı müsabakada iki takımında galibiyetten başka düşüncesi yok. Grupta averaj ile lider durumda bulunan Boğazlıyan Şekerspor, deplasmanda güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligdeki en zor müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Yerköyspor’u deplasmanda yenerek grup liderliğinde önemli bir avantaj yakalamak istediklerini vurgulayan Ayyıldız, bu müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını sözlerine ekledi. Yerköyspor Antrenörü Mesut Türk ise, Yerköyspor olarak ligin ilk iki haftasından galibiyet ile ayrılarak 6 puan ile zirvenin ortağı olduklarını belirtti. Kendileri ile aynı puana sahip olan Boğazlıyan Şekerspor’u konuk edeceklerini vurgulayan Türk, ‘’Yarın kendi sahamızda taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak ligin güçlü ekiplerinden biri olan Boğazlıyan Şekerspor’u mağlup etmek istiyoruz. Bu müsabakaya iyi hazırlandık ve güçlü rakibimizi yenebilecek güce sahibiz, Boğazlıyan temsilcisini Yerköy’den eli boş göndermemiz durumunda liderlik koltuğunu hem rakibimizden devralacağız hem de zirvede yalnız kalacağız’’ dedi. 

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NEFESLER TUTULDU!
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