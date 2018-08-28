NEFESiMiZ YETMEDi

TÜRKİYE Kupası ilk turunda elenen kırmızı siyahlılar, lige yöneldi. Takımda görülen bazı eksikliklerin bu sereçte giderilerek, kadroya yeni isimlerin dahil olabileceği kaydedildi. Kırmızı siyahlılar, kalan sürede, ferdi yeteneklerini takım oynu ile bütünleştirmesi halinde toparlanabileceği vurgulanırken, kapalı defansa karşı etkili olabilmesi için uzun ve hava toplarındaka hakimiyetin de artırılması gerektiğine dikkat çekildi. Yozgatspor, kupada henüz hazır olmadığının sinyalini verdi. Yeteneklerin ferdi hareketleri beğenildi. Alkışlandı.

ZİRAAT Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakasında Yozgatspor deplasmanda Karaman Belediyespor’a 1-0 yenilerek kupaya ilk turdan veda ederken, oynadığı futbol ile de umut verdi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor, Ziraat Türkiye Kupası birinci kademe müsabakasında Karaman Belediyespor ile karşı karşıya kaldı. Özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu oyun ile umut veren kırmızı siyahlı ekip, bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremeyince rakibine 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Müsabakaya hızlık başlayan taraf konuk ekip Yozgatspor oldu. 2. dakikada Erol Koç sağ kanattan aldığı topla ceza sahası dışından sert vurdu ev sahibi ekip kalecisi Hayrettin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 6. dakikada Yozgatspor atağında Rıza Şen’in ceza sahası dışından şutunu kaleci Hayrettin güçlükle kornere çeldi. 16. dakikada nadir gelişen Karaman Belediyespor atağında sağ kanattan Cihatcan kendi aldığı topla Yozgatspor defansını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 30. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Volkan Şen’in pasında topla buluşan Ezzy Priestley Karaman Beledeyespor defansını çalımlayarak ceza sahasına girdi, yerden vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü dönen topu Murat Kürüm tamamladı, top bir kez daha direğe takıldı, Yozgatspor mutlak golden oldu. 43. dakikada Yozgatspor defansının büyük hatasında topu kapan Burak’ın sert şutunu Yozgatspor kalecisi Cengiz güçlükle kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısında gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi ekip oyuna dengeyi getirdi. 66. dakikada Yozgatspor atağında Sebahattin’in soldan ortasında Karaman Belediyespor ceza sanası içerisinde hiçbir oyuncu topa dokunamayınca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 72. dakikada gelişen Karaman Belediyespor atağında Yozgatspor’un defansının arkasına atılan topla buluşan Erdi, kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Yozgatspor filelerine bıraktı ancak müsabaka hakemi ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti. 75. dakikada Murat Kürüm’ün ara pasında Hüseyin’den önce Karaman Belediyespor kalecisi Hüseyin topun sahibi olunca Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. 80. dakikada Ömürcan’ın sondan sert ortasında Yozgatsporlu oyunculardan önce kaleci Hayrettin topun sahibi oldu. 81. dakikada ev sahibi ekip kontra atağında Muzaffer İlhan’ın Yozgatspor defansının arkasına bıraktığı topla buluşan Hakan, kaleci Cengiz’in büyük hatasını affetmedi ve meşin yuvarlağı Yozgatspor ağlarına gönderdi: 1-0

Müsabakada başka gol olmayınca, Karaman Belediyespor sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak Ziraat Türkiye Kupasında ikinci tura yükselirken, Yozgatspor ise ilk turdan kupaya veda eden taraf oldu.

