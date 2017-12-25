NEFESiMiZ YETMEDi

Kırmızı siyahlı ekip, kalesindeki ilk golü konuk ettiği Kürkçüler Amatörspor maçında gördü, maç 3-1 tamamlandı. Ligin 6’ıncı haftasına kadar kalesinde gol görmeyen Yozgatspor, Talasgücü Belediyespor ile oynadığı maçta hem kalesinde gol gördü, hem de 1-1 tamamlanan maçta ilk puanını kaybetti. Ligin 7’inci haftasında sahasında oynadığı derbi maçı tek golle kazanan Yozgatspor, Nevşehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yozgatspor, konuk ettiği Ceyhanspor kalesine 4 gol attı ama kalesinde bir gol gördü. Aksaray Belediyespor ile ligin 10’uncu haftasında oynadığı derbiyi kaybetti. Maç 3-1 kırmızı siyahlı ekibin aleyhine tamamlandı. Yozgatspor, konuk ettiği Kilis Belediyespor’u 3-2 yenerken, ligin son haftasında karşılaştığı Kayseri Şekerspor ile 2-2 berabere kalarak, ligi üçüncü sırada tamamladı.