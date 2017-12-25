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NEFESiMiZ YETMEDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, iyi başladığı ligin son üç haftasında yaşadığı düşüş ile kalesinde gördüğü gol sayısı arttı, puan kaybetti, ligin ilk yarısını üçüncü sırada kapattı.

NEFESiMiZ YETMEDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, iyi başladığı ligin son üç haftasında yaşadığı düşüş ile kalesinde gördüğü gol sayısı arttı, puan kaybetti, ligin ilk yarısını üçüncü sırada kapattı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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NEFESiMiZ YETMEDi

Kırmızı siyahlı ekip, kalesindeki ilk golü konuk ettiği Kürkçüler Amatörspor maçında gördü, maç 3-1 tamamlandı. Ligin 6’ıncı haftasına kadar kalesinde gol görmeyen Yozgatspor, Talasgücü Belediyespor ile oynadığı maçta hem kalesinde gol gördü, hem de 1-1 tamamlanan maçta ilk puanını kaybetti. Ligin 7’inci haftasında sahasında oynadığı derbi maçı tek golle kazanan Yozgatspor, Nevşehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Yozgatspor, konuk ettiği Ceyhanspor kalesine 4 gol attı ama kalesinde bir gol gördü. Aksaray Belediyespor ile ligin 10’uncu haftasında oynadığı derbiyi kaybetti. Maç 3-1 kırmızı siyahlı ekibin aleyhine tamamlandı. Yozgatspor, konuk ettiği Kilis Belediyespor’u 3-2 yenerken, ligin son haftasında karşılaştığı Kayseri Şekerspor ile 2-2 berabere kalarak, ligi üçüncü sırada tamamladı.

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