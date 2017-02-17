Neden olmasın?

Hentbol Erkekler Süper Lig’de ilk kez bu sezon yer alan Bozokspor’un Başkanı Cenker Doğan, ligde orta sıralarda tutunabilmeyi planlarken, Avrupa hedefini konuşmaya başladıklarını söyledi.

Cenker Doğan, Avrupa kupalarının kendileri için hayal olmadığını belirterek, elde ettikleri başarılarda her zaman Yozgat adının yer almasından büyük onur ve mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ilk kez yer aldığı ligde Avrupa kupalarını düşünmeye başladı. Ligin güçlü ve tecrübeli takımlarıyla başa baş mücadele veren kırmızı siyahlı takımın Başkanı Cenker Doğan, Yozgat’ta ki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.





GÖZLER BOZOKSPOR’DA

Desti Restoran’da gerçekleştirilen programda Kulüp Başkanı Doğan, kısa süre içerisinde ve emin adımlarla bu noktalara geldiklerine değindi.

Süper Ligin Yozgat’a önemli katkılarının olduğunu aktaran Doğan, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından takip edildiklerini ifade etti.

Yozgat’ta birlik ve beraberliğin oluşmasında araç olduklarına vurdu yapan Doğan, oynadıkları maçlarda her geçen hafta taraftar sayısının arttığını kaydetti.





YOZGAT İÇİN ÖNEMLİ

Basın kuruluşlarının ve taraftarın desteğini kendilerine güç verdiğini belirten Doğan, Kendilerine her zaman destek Yozgat’ta göreve başladığı günden itibaren ilgi ve alakasını eksik etmeyen Vali Kemal Yurtnaç’a, Milletvekili Yusuf Başer’e teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Doğan, Yozgat Bozokspor’un Yozgat için bir takımdan daha fazla anlam taşıdığına değinerek, “Sporun içinden gelen ve her birinin eski sporcu olduğu arkadaş grubumuz ile hep bu günleri hayal ettik. Yola çıkarken sadece bir hayal ve umut olan ancak son derece samimi ve yılların birikimine sahip olan arkadaşlarımız ile Yozgat Bozokspor’u kurduk. Önce 2. Lig ile başlayan yolculuğumuzda son derece heyecanlı ve bazen hüzünlü günler yaşadık. Ancak hiç bir zaman inancımızı yitirmedik. En umutsuz olduğumuz anda taraftarlarımız ve sporseverlerimiz bize destek oldu’ dedi.



YOZGAT’IN TAKIMI

Yozgat Bozokspor’un kendilerinden çok Yozgat’ın takımı olduğuna dikkat çeken Doğan, ‘Yozgat Bozokspor bir takımdan çok ötedir. Yozgat Bozokspor başarılarla yoluna devam eden Yozgat'ın Süper Lig’de ki tek takımıdır. Takımımız, Yozgat'ta inanmış bir kaç gencin samimi gayretiyle kurulmuş ve daha büyük zaferlere ulaşmak için daima hedef büyüten ve gittikçe profesyonelleşen bir marka takımdır. Biz ligde orta sıraları planlarken Avrupayı hedefleyen takım hüviyetine büründük” diye konuştu.





YOZGAT’I SEVİYORLAR

Kadrolarında 4 yabancı oyuna bulunduğunu aktaran Doğan, oyuncuların Yozgat’a karşı sevgilerinin üst düzeyde olduğunu kaydetti.