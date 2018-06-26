Necmi, Turgutlu’da

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Turgutluspor, Payasspor'da forma giyen Necmi Çoban'ı transfer etti. Yozgatspor'da profesyonel olan Necmi Çoban daha sonra Sorgun Belediyespor, Ankara Adliyespor ve son olarak ta Payasspor formalarını giydi. Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde kulüp başkanı Hakan Sezer ve kulüp yöneticileri hazır bulundu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Necmi Çoban, "Bu sezon hedef büyük ve bu hedef doğrultusunda takımıma katkı sağlayacağım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.