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Necmi, Turgutlu’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un üçüncü Ligde oynadığı dönemde formasını giyen, Bölgesel Amatör Lig’de de Sorgun Belediyespor’un başarısı için ter döken Necmi Çoban, üçüncü lig ekiplerinden Turgutluspor ile anlaştı.

Necmi, Turgutlu’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un üçüncü Ligde oynadığı dönemde formasını giyen, Bölgesel Amatör Lig’de de Sorgun Belediyespor’un başarısı için ter döken Necmi Çoban, üçüncü lig ekiplerinden Turgutluspor ile anlaştı.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
157 Okunma
Necmi, Turgutlu’da

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Turgutluspor, Payasspor'da forma giyen Necmi Çoban'ı transfer etti. Yozgatspor'da profesyonel olan Necmi Çoban daha sonra Sorgun Belediyespor, Ankara Adliyespor ve son olarak ta Payasspor formalarını giydi. Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde kulüp başkanı Hakan Sezer ve kulüp yöneticileri hazır bulundu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Necmi Çoban, "Bu sezon hedef büyük ve bu hedef doğrultusunda takımıma katkı sağlayacağım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. 

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