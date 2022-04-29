Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, grup müsabakalarını namağlup olarak tamamlayıp, Play-Off müsabakalarına çıkmaya hak kazanmıştı. Ankara’da gerçekleştirilen Play-Off müsabakalarında da bulunduğu grubu namağlup lider tamamlayan temsilcimiz, Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde yükselmeyi başarmıştı. Sıralama müsabakalarında ise önce Çaykur Rizespor’u ardından da Konya Büyükşehir Belediyespor’u mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, namağlup şampiyon olarak Hentbol Erkekler Birinci Ligi’ne yükseldi. 2021-22 sezonu Erkekler 2’inci Ligi'nde Amasya Spor Salonu'nda oynanan Final Grubu maçları finalinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni uzatmalar sonunda 32-31 yenen Yozgat Belediye Bozok Hentbolspor şampiyon oldu. 3’üncülük maçında Mersin İdmanyurdu Hentbol'u 31-28 yenen Rize Belediyesi lig üçüncüsü, beşincilik maçında Çaykur Rizespor’u 35-33 yenen Dikili Belediye ise ligi beşinci sırada tamamladı. Final maçının ardından düzenlenen törende dereceye giren kulüplere madalyalarını THF Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Göktaş ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim ederken, şampiyon olan Yozgat Belediye Bozok Hentbolspor’a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç verdi.