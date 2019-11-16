Namağlup 3 takım kaldı

A grubunda lider Çayıralan Esnafspor çıktığı dört karşılaşmanın da tamamını kazanarak 12 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. B Grubunda ise lider Tuzkayaspor çıktığı 5 müsabakanın 4’ünden galibiyet ile birinden de beraberlik ile ayrılarak 13 puan ile namağlup bir şekilde liderliğini devam ettirirken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ise 3 galibiyet 2 beraberlik ile 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligde namağlup olarak yoluna devam eden üç takımdan Çayıralan Esnafspor yarın Çamlıkspor’u konuk ederken, Tuzkayaspor bugün Şefaatlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Divanlı Gençlerbirliği takımı ise yarın Sarayspor’u konuk edecek.