Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak, Uzun bir aradan sonra Yozgat’ta profesyonel bir maç oynandığını söyledi. Üst seviyeleri görmüş bir şehirin bu heyecanı özlediğine inandığını dile getiren Kavlak, ‘’Yavaş yavaş ilgi artacaktır. Aksaray maçında taraftarımızın ilgisi de fena değildi. Kupada tur atladığımız için tabi mutluyuz. Yozgat’ın ismini ne kadar yukarlara taşırsak bizim için o kadar mutluluk verici olur’’ dedi.

EKSİKLERİMİZ VAR

Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak, oyun anlamında bakarsak yeni kurulan bir takımın, eksiklerinin olduğunu ifade etti. Adım adım bir şeyleri düzeltmeye çalıştıklarını vurgulayan Kavlak, ‘’Takım olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da ilerliyoruz. İlk maçla bugün arasında da gelişmeler var. Ama daha da yapılacak çok şeyler var, bunlarla zaman harcıyoruz. Bu hafta lig başlayacak. Bu resmi maçlar ile birlikte takımın biraz daha ileriye gideceğini tahmin ediyorum’’ diye konuştu.

İLK DEFA BİR ARADA OYNAYAN OYUNCULAR İLE ÇALIŞIYORUZ

Yozgatspor’un hazırlık maçları ve oynadığı son kupa müsabakasında gol yollarında etkili olmamasını golcü eksikliğine bağlamayan genç teknik adam, ‘’Gol atma sorunumuzu pozisyon bulup atamama veya golcü eksiği olarak değerlendirmiyorum. Oyunun iyi olması için sürekli çalışıyoruz. Yapılması gereken çok şey vardı. Hem genç bir kadroyuz, hem de ilk defa bir arada oynayan oyuncular ile çalışıyoruz. Geçtiğimiz kamp dönemini daha çok bir takım olmaya adadık. Bununla ilgili de ilerledik. Şimdi biraz daha pozisyon üretecek topun bizde kalmasını sağlayacak şekilde, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunda da ilerleyeceğimize inanıyorum. Yetenekli oyuncular var, daha her şeyi tam çok iyi yapıyoruz demiyorum, ancak birisine öncelik verdik, diğerini sonraya bıraktık, hepsi beraber olsun deseydik belki, lige hazır olamayabilirdik.



İlerleyeceğiz o konularda da. Oyuncu transferi noktasında da hedefimiz, imkanlarımız doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Şuanda da bir şeyler yapmaya çalışsak ta hem istediğimiz oyuncu olması lazım, hem ekonomik olarak bize uyması lazım. Bir şeyler yapılıyor, sürekli görüşüyoruz yönetim ile de. Herkes oyunu da izleyince haklı olarak dışarıdan böyle bir transfer beklentisine kapılabiliyorlar. Ancak kulübün bir ekonomisi var, hedefi var. Bunlar çok kısa vadede yapılmaya çalışıldığı zaman olmuyor. Bir sürü örnekler var olumsuzlukla sonuçlanan. Bir şeyleri bozduktan sonra düzeltmekte çok zor. Bunun başında da ekonomi geliyor. Sırf yapmış olmak için yapacağımız ve bizim ekonomimizi bozacak transferler yapmak ilerisi daha kötü sonuçları doğura bilir. Herkesin tecrübesi var izleyici olarak bizlerinde yaşadığımız tecrübeler var. Onun için kulübün menfaatlerini her türlü dikkat ederek ilerliyoruz’’ şeklinde konuştu.

FİZİKSEL DURUMUMUZ İYİ

Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak, ‘’Fiziksel olarak çok bir sorunumuz yok. İlk yarı rakip daha fazla topla oynadı, biz topa sahip olamadık. Biraz yorgunduk onunda etkisi oldu. Bir iki oyuncumuz sonradan katıldı onlarında etkisi oldu. Dolayısıyla bir oyuncu bile yorulduğunda takımı etkiliyor. Kaleciyi saymazsak 10 kişi içeride çok pas yapan bir ekibe karşı oynadık biraz yorulduk. Ama fiziksel en azında lige başlamak için sorunumuz yok diyebilirim. Hazırlık müsabakalarında da bu konuda biraz daha iyiydik. Fiziksel sorun yaşamayacağız’’ diye görüş bildirdi.