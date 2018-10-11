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MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inandığını dile getiren kırmızı siyahlı ekibin başarılı kaptanı Burak Altunay, taraftarların şampiyonluk beklentisini yerine getireceklerini ancak 12’inci adamın kendilerine olan desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inandığını dile getiren kırmızı siyahlı ekibin başarılı kaptanı Burak Altunay, taraftarların şampiyonluk beklentisini yerine getireceklerini ancak 12’inci adamın kendilerine olan desteğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:18
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MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

Ligde oynadığı üç maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Yozgatspor’da adeta bahar havası esiyor. Geçen sezon futbolcular ile taraftar arasında yaşanan olumsuzluklar sona ererken şampiyonluk için birlik ve beraberlik gösterilmeye başlandı. Yozgatspor’un başarılı kaptanı Burak Altunay şampiyonluk beklentilerine cevap vereceklerini dile getirerek, takımın şampiyonluk dışında başka bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Yozgatspor’un ligde iyi bir hava yakaladığını ve taraftarların kendilerine verdiği desteğin itici güç olduğunun Altıncı çizen Burak Altunay, zorlu bir grupta yer almalarına rağmen hedefe inandıklarını aktardı.
Burak Altunay, “Yozgatspor olarak iyi bir kadroya sahibiz. Şehrin bizlerden beklentilerinin farkındayız.  Taraftarımızın beklentisine cevap verebilecek bir kadroya sahibiz. Bizimde takım olarak beklentimiz büyük. Futbol uzun bir süre. Daha önümüzde maçlar var. Biz en iyi şekilde bu maçlara hazırlanıp ve isteğimiz puanları almak istiyoruz. Allah’ın izniyle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu takımı hak ettiği lige taşımak için bir hepimiz elimizden geleni yapacağız”  dedi.  
Taraftarların iç ve dış saha maçlarında kendilerini yalnız bırakmamalarının itici güç olduğuna değinen Burak Altunay, Pazar günü oynayacakları Amasya maçında tribünlerin dolmasını istediklerini ifade etti.
 

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