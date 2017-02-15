Mustafa’dan beklenti büyük!

Kırımızı siyahlı ekibin bu sezon oynadığı müsabakaların bir çoğunda rakip fileleri havalandıran, bir çoğunda da asistler yaparak takıma büyük katkı sağlayan Yozgatspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Mustafa’dan Yozgatspor taraftarı Altındağ maçında galibiyet golünü atmasını bekliyor.

Bu güne kadar çıktığı bütün müsabakalarda takıma büyük katkılar sağlayan ve kritik müsabakalarda attığı kritik goller ile adından çokça söz ettiren Mustafa’nın Altındağ Belediyespor müsabakasında da takımının en önemli silahlarından biri olması bekleniyor. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatspor taraftarı, takımlarının orta sahadaki beyni olan Mustafa’nın Altındağ maçında takımı sırtlayan oyuncuların başında geleceğine inandıklarını söylediler. Mustafa’dan Altındağ maçında çok şey beklediklerini dile getiren Yozgatspor taraftarları, ‘’Bu zamana kadar orta sahamızın en iyi oyuncularından olan Mustafa’nın takıma yaptığı büyük katkılar tartışılmaz. En kritik müsabakalarda takımı galibiyete taşıyan oyuncuların başında geldi. Bu zamana kadar büyük mücadele örneği verdi. Pazar günü karşı karşıya geleceğimiz Yeni Altındağ Belediyespor müsabakasında da başarılı orta saha oyuncumuz Mustafa’ya büyük iş düşüyor. Mustafa bu müsabakada kendi oyununu oynar ve istediklerini saha içerisinde yapabilirse takımı tek başına galibiyete taşıyabilecek bir oyuncu. Bizler Yozgatspor taraftarları olarak Mustafa’dan Altındağ maçında çok şeyler bekliyoruz. Takımımızı sırtlayacak bir oyuncu. Ona bundan önceki maçlarda olduğu gibi Altındağ müsabakasında da çok güveniyoruz’’ dediler.