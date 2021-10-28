Mustafa Bacanlı ligi olacak

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Mustafa Bacanlı’nın hatırasını yaşatmak için bu sezon başlayacak olan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin isminin Mustafa Bacanlı Ligi olması için yaptıkları müracaatın kabul edildiğini söyledi. 2021-2022 Futbol sezonunun da Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin Mustafa Bacanlı Ligi olarak oynanacağını dile getiren Bektaş, ‘’Bu vesile ile de tekrar Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Mustafa abimin’’ dedi.