Mustafa Bacanlı anısına mücadele ettiler

Yozgat’ın yetiştirdiği değerli isimlerden, Türkiye Kamu-Sen eski İl Temsilcisi, Yozgat Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı 2019 yılının Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Yozgat Bozok Yıldızları veteranlar futbol takımı da Antalya’da düzenlenen Atatürk Bahar Turnuvasında merhum Mustafa Bacanlı’nın resim ve isminin yer aldığı 66 numaralı forma ile sahaya çıkarak bir vefa örneği sergiledi. Turnuvaya merhum Mustafa Bacanlı’nın oğlu Göktuğ Bacanlı da katıldı. Turnuvanın ikinci gününde merhum Mustafa Bacanlı adına turnuvaya katılan tüm takım sporcularının katılımı ile anma gecesi düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı gecede merhum Mustafa Bacanlı’nın oğlu Göktuğ Bacanlı’ya günün anısına turnuva heyeti tarafından hediye takdim edildi. Yozgat Bozok Yıldızları veteran takımı Başkanı İbrahim Zeki ve takımda ki diğer futbolcular da oynayacakları bir müsabaka öncesi Göktuğ Bacanlı’ya babası Mustafa Bacanlı’nın resim ve isminin yer aldığı 66 numaralı forma takdim etti. Göktuğ Bacanlı da babasının ismini taşıyan forma ile sahaya çıkarak bir süre mücadele etti.

Anma gecesinde konuşan Göktuğ Bacanlı, babasının, gönül dostu tevazu hoş görü sahibi bir insan olduğunu söyledi. Geçen yıl turnuvada bulunanlar ile aynı ortamda aynı atmosferi babasınında yaşadığını dile getiren Bacanlı, ‘’Bugün aramızda yok. Bıraktığı güzel anılar ve dostlardan dolayı babamla ne kadar gurur duysam azdır. Babamın bir öğüdü vardı, hayat çatlak bir bardağa benzer iç sende biter içmesen de derdi. Ömürden ömür gidiyor. Bugün var yarın yokuz. İyi ki babamın onun adını yaşatacak, unutturmayacak sizin gibi dostları var’’ dedi.

Yozgat Bozok Yıldızları veteranlar futbol takımı Başkanı İbrahim Zeki ise merhum Mustafa Bacanlı’nın adını en iyi şekilde temsil ederek hatıralarını yaşatmak için düzenlenen turnuvaya katıldıklarını belirtti.

