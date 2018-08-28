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Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek

ZİRAAT Türkiye kupası Birinci Kademe müsabakasında Yozgatspor Karaman Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakayı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek.

Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek

ZİRAAT Türkiye kupası Birinci Kademe müsabakasında Yozgatspor Karaman Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakayı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek

Aydın’ın yardımcılıklarını ise Hatay bölgesinden Ahmet Fındık ve Gaziantep bölgesinden Oğuz Başbenzer yapacak. Müsabakada yine Gaziantep bölgesinden Bünyamin Erdil ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. 

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