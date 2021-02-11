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Müsabakayı Şeker yönetecek

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Sorgun ilçe stadında Fethiyespor ile oynayacağı müsabakayı Ordu bölgesinden Volkan Şeker yönetecek.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:05
Müsabakayı Şeker yönetecek

Yardımcılıklarını ise Giresun bölgesinden Mustafa Zıvalı, Amasya bölgesinden Servet Bozkurt yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Ondu bölgesinden Cantürk Kılıç görev yapacak.  

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Müsabakayı Şeker Yönetecek
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