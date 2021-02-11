Müsabakayı Şeker yönetecek

Yardımcılıklarını ise Giresun bölgesinden Mustafa Zıvalı, Amasya bölgesinden Servet Bozkurt yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Ondu bölgesinden Cantürk Kılıç görev yapacak.
11 Şubat 2021 Perşembe 00:05
MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un bugün Sorgun ilçe stadında Fethiyespor ile oynayacağı müsabakayı Ordu bölgesinden Volkan Şeker yönetecek.
Yardımcılıklarını ise Giresun bölgesinden Mustafa Zıvalı, Amasya bölgesinden Servet Bozkurt yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Ondu bölgesinden Cantürk Kılıç görev yapacak.