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Müsabakayı kazandı tatlıyı ısmarladı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Spor Haftası nedeniyle Bozok Stadında düzenlenen etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Spor Şube Müdürü Özgür Akgün ve antrenörlerin katılımı ile tatlısına voleybol müsabakası düzenlendi. İki set üzerinden oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün’ün bulunduğu takım 2-0 kazandı. Kaybeden takımın tatlıyı alması beklenirken personeline kıyamayan Spor Şube Müdürü Özgür Akgün müsabakayı kazanmasına rağmen tatlıyı kendisi ısmarladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:42
Müsabakayı kazandı tatlıyı ısmarladı

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Müsabakayı Kazandı Tatlıyı ısmarladı
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