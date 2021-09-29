Müsabakalarını dış sahada oynayacak

2020 yılının sonunda ihalesi yapılarak 2021 yılının başlarında tribünleri yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarına başlanılan Yozgat Bozok stadındaki inşaat çalışmaları tamamlanana kadar başka bir sahada lig müsabakalarını oynayacak olan Yozgatspor, bu sezon için müsabakalarını Bozok Stadı dış sahasında oynamak için TFF’ye müracaatta bulunmuştu. Dış sahada inceleme çalışmaları yapan TFF yetkilileri Yozgatspor’un bu sezon Bozok Stadı dış sahasında oynamasına karar verdi. Bozok stadında yapılan çalışma nedeniyle geçtiğimiz yıl Üçün Lig’deki müsabakalarını Sorgun ilçe stadında oynayan kırmızı siyahlı ekip bu sene ise lig müsabakalarını Bozok Stadı dış sahasında oynamak istedi. Stadı denetim için Kayseri’den gelen Kayseri TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, ASKF Sekreteri İbrahim Zeki, Stadyum Müdürü Abidin Eraslan ve Kulüp müdürü Feramuz Gençer ile birlikte yaptığı denetimde stadın müsabakaların oynanması için uygun olduğunu söyledi.