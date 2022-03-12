MÜSABAKALARA KAR ENGELi

Ülke genelini son iki gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle federasyonlar harekete geçti ve hem futbol da hem de salon sporlarında oynanması gereken müsabakalar ertelendi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor yarın Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geleceklerdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor arasındaki müsabaka ve Çayıralan Esnafspor ile Osmancık Belediyespor arasında Çayıralan İlçe stadında oynanması gereken müsabakalar 20 Mart tarihine ertelendi. Öte yandan Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynayacağı müsabakada Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise ‘’2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1’inci Ligi, Kadınlar 2’inci Ligi, Erkekler 1’inci Ligi ve Erkekler 2’inci Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşma tarihleri THF tarafından daha sonra duyurulacak’’ denildi. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi‘nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün yarın Osmaniye’de Düziçi Engelliler takımı ile oynayacağı müsabaka da Federasyon tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Öte yandan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un, Sorgun Spor Salonu’nda saat 14.00’da Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakaya erteme gelmezken, sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligde son çıktığı 8 müsabakadan sadece 1 puan toplayabilen sarı siyahlı ekip Fenerbahçe karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılıp kötü gidişata dur demenin planlarını yapıyor.