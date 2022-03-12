Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

MÜSABAKALARA KAR ENGELi

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızın bu hafta oynayacakları müsabakalar olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenirken, sadece Sorgun Belediyespor ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka oynanacak.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:19
MÜSABAKALARA KAR ENGELi

Ülke genelini son iki gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle federasyonlar harekete geçti ve hem futbol da hem de salon sporlarında oynanması gereken müsabakalar ertelendi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor yarın Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geleceklerdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor arasındaki müsabaka ve Çayıralan Esnafspor ile Osmancık Belediyespor arasında Çayıralan İlçe stadında oynanması gereken müsabakalar 20 Mart tarihine ertelendi. Öte yandan Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynayacağı müsabakada Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise ‘’2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1’inci Ligi, Kadınlar 2’inci Ligi, Erkekler 1’inci Ligi ve Erkekler 2’inci Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşma tarihleri THF tarafından daha sonra duyurulacak’’ denildi. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi‘nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün yarın Osmaniye’de Düziçi Engelliler takımı ile oynayacağı müsabaka da Federasyon tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Öte yandan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un, Sorgun Spor Salonu’nda saat 14.00’da Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakaya erteme gelmezken, sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Ligde son çıktığı 8 müsabakadan sadece 1 puan toplayabilen sarı siyahlı ekip Fenerbahçe karşısında taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyet ile ayrılıp kötü gidişata dur demenin planlarını yapıyor. 

Anahtar Kelimeler:
MÜSABAKALARA KAR ENGELiIlerigazetesiMartCumartesi2022YozgatSorgunHabermücadeleMüsabakaSporLigHavaŞartlarKarYağmurSorgun BelediyesporFenerbahçeOsmancık Belediyesporçayıralan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Projeye onay
Projeye onay
YETENEK TARAMASINA DEVAM
YETENEK TARAMASINA DEVAM
iKiNCi YARININ LiDERiYiZ
iKiNCi YARININ LiDERiYiZ
Sorgun Fenerbahçe’yi bekliyor
Sorgun Fenerbahçe’yi bekliyor
Kızlar çalışmalarını sürdürüyor
Kızlar çalışmalarını sürdürüyor
Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu
Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim