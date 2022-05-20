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Müsabakalar Yozgat’ta

Kadınlar 3’üncü Ligi'nde 19 Mart tarihinde başlayan ve çift devreli lig usulüne göre oynanan normal sezon 7 Mayıs tarihinde sona eren ligin Play-Off birinci tur müsabakalarına Yozgat ev sahipliği yapacak.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:45
Müsabakalar Yozgat’ta

Kadınlar 3’üncü Ligi'nde normal sezonunun tamamlanmasının ardından Play-off 1’inci tur eleme maçları, 22 Mayıs tarihinde Ankara, Konya, Erzurum, Balıkesir, Bolu,  Kırşehir, Kayseri, Sakarya, Yozgat ve Siirt illerinde oynanacak. Play-Off 2’inci turu eleme karşılaşmaları ise 29 Mayıs tarihinde 1’inci turda başarılı olan kulüplere göre belirlenecek tarafsız merkezlerde yapılacak. Kadınlar 3’üncü Ligi Play-Off yarı final ve final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalarda beraberlik durumunda, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Pazar günü 1955 Batman Belediyespor ile Tekirdağspor Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Kerim Toprakveren, Zekeriya Bolat ve Muhammed Buğra Karaca yönetecek. Müsabakada kazanan taraf bir üst tura yükselecek. Haber Merkezi
 

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Müsabakalar Yozgat’ta
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