Müsabakalar tamamlandı

Cuma günü başlayan ve dün oynanan final maçları ile tamamlanan tekvando müsabakalarına Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon illeri katıldı. Kız ve erkek takımları olmak üzere toplam 360 sporcunun mücadele ettiği turnuva oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonrasında kendi kilolarında dereceye giren sporcular yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.