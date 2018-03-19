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Müsabakalar tamamlandı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 2017-2018 eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tekvando Grup müsabakaları 19 ilin katılımıyla Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılan müsabakalar ile tamamlandı.

Müsabakalar tamamlandı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 2017-2018 eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tekvando Grup müsabakaları 19 ilin katılımıyla Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılan müsabakalar ile tamamlandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Müsabakalar tamamlandı

Cuma günü başlayan ve dün oynanan final maçları ile tamamlanan tekvando müsabakalarına Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon illeri katıldı. Kız ve erkek takımları olmak üzere toplam 360 sporcunun mücadele ettiği turnuva oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Müsabakalar sonrasında kendi kilolarında dereceye giren sporcular yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

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