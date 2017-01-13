Müsabakalar tamamlandı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleşen Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası dünkü oynanan maçlarla tamamlandı. Yıldız Erkekler’de Mektebim Koleji birinci olurken, Yıldız Kızlar’da ise Fatma Temel Turhan Ortaokulu birinci oldu.

Kıran kırana geçen basketbol müsabakalarının final maçları da dün oynandı. Final müsabakalarında heyecan zirveye çıkarken, tribünleri dolduran öğrencilerde sahadaki arkadaşlarına destek oldu.

Yıldız Erkekler’de Mektebim Koleji birinci, Sorgun Mehmet Akif Ortaokulu ikinci, Çözüm Koleji üçüncü, Celal Atik Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar’da ise Fatma Temel Turhan Ortaokulu birinci, Sorgun Mehmet Akif Ortaokulu ikinci, Toki Mevlana Ortaokulu üçüncü ve Çözüm Koleji ise dördüncü oldu.