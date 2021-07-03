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Müsabakalar seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda müsabakaların artık seyircili oynanacağını duyurdu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:31
Müsabakalar seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdiği bildirildi. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için de aynı kuralın geçerli olacağı vurgulandı.  Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edileceği bildirildi. 

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Müsabakalar Seyircili Oynanacak
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