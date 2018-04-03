Müsabakalar bugün

Bugün başlayıp Perşembe günü tamamlanacak olan grup müsabakalarına 14 erkek 12 ise kız takımı katılacak. Perşembe günü tamamlanacak olan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası katılmak için yapılacak olan İç Anadolu seçmelerine katılmaya hak kacaklar. Erkeklerde Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Çorum, İstanbul, Osmaniye, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Tokat, Sivas, Adana, Trabzon, kızlarda ise Yozgat ile birlikte Osmaniye, Çorum, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Tokat, Adana ve Antalya’dan gelen sporcular birbirlerini yenebilmek için mücadele edecek.