MÜSABAKALAR BUGÜN

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımları müsabakalarını bugün oynayacak. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün deplasmanda Veli Lütfü Yiğenoğlu stadında saat 13.00’da Ağrı 1970spor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kötü günler geçiren ve puan cetvelinde son sırada bulunan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek hem moral bulmak hem de kötü gidişata dur demek istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Ligde çıktığı son iki müsabakasını da kaybeden sarı siyahlı ekip bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Artvin 7 Martspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Ordu Gençlerbirliği takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan ve büyük moral bulan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Artvin 7 Martspor’u yenerek seri yakalamak istiyor.