Müsabaka öncesi moral

Bozok Stadı dış sahasında dün oynanan müsabaka öncesinde futbolcular ile teknik ekibi Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Bilal Şahin tesislerinde konuk eden Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse, futbolcularına moral yemeği verdi. Sorgun Belediyespor ile oynanan müsabaka öncesinde başarı dileğinde de bulunan Başkan Köse, ‘’Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesi öncesinde Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün yönetici, teknik heyeti ve futbolcu kardeşlerimizle iftarda bir araya gelerek başarı dileklerimizi ilettik. Namağlup bir şekilde Play-Out’a kadar gelen ekibimize güvenimiz tam’’ dedi.

Dün Bozok Stadında Sorgun Belediyespor ile karşı karşıla gelen Yozgat Belediyesi Bozokspor güçlü rakibini 1-0 yenerek Bölgesel Amatör Lige yükseldi.