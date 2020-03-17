Müsabaka öncesi dezenfekte

Corona virüsüne karşı Yozgat’ta oynanan müsabakalarda da çeşitli önlemler alında. Kadınlar İkinci Ligi C Grubu son hafta müsabakasında Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Artvin 7 Martspor takımı karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde Spor Salon’unda giriş yapan sporculara Rıza Kayaalp Spor Salon’u görevlileri tarafından ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra içeri alındı. Sporcular dışında salona giriş yapan yöneticiler, polisler, hakemler ve basın mensuplarına da dezenfektan sıkılarak içeri alınması sağlandı.