Müsabaka öncesi çiçek verdi

Bozok Stadı dış sahasında ligdeki ilk müsabakasına çıkan Yurdum Gençlikspor tecrübeli rakibi karşısında sahadan 6-1 mağlup ayrılmıştı. Müsabaka öncesinde yapılan seremonide Futbol İl Temsilcisi saha ortasına kadar gelerek müsabaka hakemlerine ve iki takımın kaptanına çiçek vererek başarı dileğinde bulundu. Yozgat’ta uzun bir aradan sonra ilk defa oynanan kadın futbol müsabakasının ilk haftasında hakem ve takımlara başarı dilemek için çiçek takdiminde bulunduğunu dile getiren Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, ‘’Yıllar önce Galata kadın futbol takımından sonra Yurdum Gençlikspor Kulübü kadın futbol takımı kurarak Üçüncü Lig’de mücadele etmeye başladı. İlimizi kadın futbolunda temsil eden Yurdum Gençlikspor’a başarılar diliyorum’’ dedi.