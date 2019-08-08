Murat Kürüm ayrıldı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da tecrübeli kanat oyuncusu Murat Kürüm de takımdan ayrıldı. Afyonkarahisar’da devam eden kamp çalışmaları sırasında teknik direktör Fatih Kavlak ile sorun yaşayan Murat Kürüm, takımdan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden başarılı oyuncuya Yozgatspor taraftarı büyük destek verirken Murat Kürem yaptığı iki ayrı paylaşım ile takımdan ayrılma sebebini açıkladı. Kürüm, ‘’Ayrılmamdaki sebep bundan üç gün önce, yardımcı hoca beni odasına çağırıp, Yozgatspor taraftarı ve başkan neden seni bu kadar çok seviyor. Benden hocam geçen yıl emek verdik şampiyon yaptık. Ağzımızda platin ile gelin antrenman yaptık. Neden sevmesinler. Oda hoca bu sevgiden dolayı geçen yıldan kimseyi istemedi. Yönetim ile taraftarla arası iyi olan topçuları istemez takımda. Sonrasında dün oynadığımız hazırlık maçı sonrasında ben takım kaptanı olarak düşüncem, bu takıma transfer lazım, eksiğimiz var çok zor olur böyle sıkıntı yaşarız dedim. Yanımızda oturan genç bir kardeşimiz bunu hocaya farklı anlatmış. Hocada bana sormadan doğruluk payını karar almış, benle tokalaşıp hayırlısı olsun başarılar dileyip ayrıldım’’ dedi. Kürüm bir başka yaptığı açıklamada ise, ‘’Benim ayrılmamdaki daha doğrusu zorla ayrılmamdaki sebep Batman Petrolspor’dan gelen genç arkadaş Ökkeş Can Karakurt’tur. Zaten hocayla Ökkeş’in menajerleri aynı. Bir şekilde birbirlerini tutuyorlar. Geçen gün Ökkeş ile futbol konuştuk. Sadece dedim ki geçen sezon 3 maç oynamışsın 0’a bağlamışsın bu sezon böyle bir şeye kalkışma çok çalış dedim. Buda bundan dolayı aramızdaki samimi şekilde konuştuğumuz konuyu hocaya 1 değil de bin türlü anlatmış. Beni tehdit etti, falan demiş yani hiç olmayan şeyleri fazlasıyla abartmış ve bunun üzerine hoca daha bana hiç danışmadan direk gönderdi. Gerçekten çok üzgünüm bu şekilde olmamalıydı hepinizi çok seviyorum’’ şeklinde paylaşım yaptı.