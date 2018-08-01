Mültecilere değerler eğitimi

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Gençlik Merkezi olarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa, Afganistan’dan, Pakistan’dan gelen çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Bu çocuklar ile haftada üç gün eğitim yaptıklarını dile getiren Sapmaz, ‘’Önce değerler eğitimi yapıyoruz, atölye çalışması gibi, arkasından spor yapıyoruz. Karikatür çizimleri yapıyoruz, Sosyal medyanın kullanımını anlatıyoruz, satranç ve sosyal faaliyetler ile çocukları desteklemeye çalışıyoruz. Haftanın üç günü bu çocuklar Gençlik Merkezine gelerek etkinlikleri katılıyorlar. Sosyal Uyumluluk projesi kapsamında yaptığımız bir proje’’ dedi.