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Mültecilere değerler eğitimi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak Sosyal Sorumluluk proje ve değerler eğitimi kapsamında mülteci gençlere haftanın üç günü Gençlik Merkezi’nde çeşitli eğitimler veriliyor.

Mültecilere değerler eğitimi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak Sosyal Sorumluluk proje ve değerler eğitimi kapsamında mülteci gençlere haftanın üç günü Gençlik Merkezi’nde çeşitli eğitimler veriliyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Mültecilere değerler eğitimi

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Gençlik Merkezi olarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa, Afganistan’dan, Pakistan’dan gelen çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Bu çocuklar ile haftada üç gün eğitim yaptıklarını dile getiren Sapmaz, ‘’Önce değerler eğitimi yapıyoruz, atölye çalışması gibi, arkasından spor yapıyoruz. Karikatür çizimleri yapıyoruz, Sosyal medyanın kullanımını anlatıyoruz, satranç ve sosyal faaliyetler ile çocukları desteklemeye çalışıyoruz. Haftanın üç günü bu çocuklar Gençlik Merkezine gelerek etkinlikleri katılıyorlar. Sosyal Uyumluluk projesi kapsamında yaptığımız bir proje’’ dedi.

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