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Mültecilerde Lig hazırlığı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Destek Merkezinde barınan mülteci çocuklardan oluşturulan Bocce takımı gençler ligine hazırlanıyor.

Mültecilerde Lig hazırlığı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Destek Merkezinde barınan mülteci çocuklardan oluşturulan Bocce takımı gençler ligine hazırlanıyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Mültecilerde Lig hazırlığı

Antrenör Mehmet Aydoğan gözetiminde çalışmalarını sürdüren 4 mülteci çocuk, lige iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyorlar.  Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bocce Antrenörü Mehmet Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik Spor Kulübü bünyesinde mülteciler için bu sene ilk defa düzenlenecek olan müsabakalara 4 mülteci ile hazırlandıklarını söyledi. Aydoğan, 18 yaş altı savaş mağduru refaksiz sığınmacı çocukların rehabilitesi ve tekrardan hayata kazandırılabilmeleri için sınırsız gençler Bocce ligi oluşturulduğunu dile getirdi. Alt yapısı hazırlanan ligin bu sene içerisinde başlayacağını vurgulayan Aydoğan, ‘’Yozgat Çocuk Destek Merkezinden de 4 mülteci çocuk Yozgat’ı temsilen lige katılacak. Bu çocuklar ile iyi bir hazırlık dönemine girdik ve lige iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde belli olacak olan bu ligin başlama tarihine kadar mülteci gençlerimiz müsabakalara tamamen hazır hale gelecektir’’ dedi. 

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