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Mülteciler bocce sporunu sevdi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde kalan mülteci çocuklardan oluşan bocce takımı, bu yıl içerisinde ilk kez düzenlenecek olan Sınırsız Çocuklar Bocce Ligi'ne katılacak.

Mülteciler bocce sporunu sevdi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde kalan mülteci çocuklardan oluşan bocce takımı, bu yıl içerisinde ilk kez düzenlenecek olan Sınırsız Çocuklar Bocce Ligi'ne katılacak.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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Mülteciler bocce sporunu sevdi

 Bocce Antrenörü Mehmet Aydoğan, mülteci çocukların tekrardan hayata kazandırılması adına başlatılan etkinlikte Yozgat'ı temsil edeceklerini söyledi.
Aydoğan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, mülteci çocukların tekrardan hayata kazandırılması adına 2018 yılı içerisinde Sınırsız Çocuklar Spor ve Kültür Etkinlikleri adı altında faaliyetleri başlayacak. Bu faaliyetler kapsamında bu sene ilki düzenlenecek olan Sınırsız Çocuklar Bocce Ligi başlayacak. Biz de Yozgat olarak ilk kez yapılacak olan etkinliğe katılmak için çocuklarımızla beraber hazırlıklarımıza başladık. Takımımızı kurduk. Çocuklarımızın rehabilite olması ve daha iyi bir gelecek yaşayabilmeleri için spor adına güzel bir etkinlik yapacağız" dedi.
Aydoğan, turnuvaya toplam 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 sporcu katılacaklarını, yaklaşık 2 haftadır çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

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